شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مدارس سعودية تفوز بجائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت 3 مدارس على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتميز المدرسي في دورتها الثانية للعام 2023-2024.
حيث حصدت متوسطة وثانوية الفيصلية للبنين للموهوبين بجدة الفئة الذهبية والمركز الأول، بينما حصدت المركز الثاني والفئة الفضية متوسطة الأمير سعود بن جلوي للبنين بالدمام، فيما كان المركز الثالث والفئة البرونزية من نصيب ابتدائية ومتوسطة المنح للبنات بأبها.
وهنأت أسرة التعليم في المملكة العربية السعودية، الميدان التعليمي و المدارس الفائزة و إدارات العموم بمحافظة جدة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية بهذ المنجز النوعي، وذلك ضمن عشر مدارس كانت وزارة التعليم رشحتها للحصول على هذه الجائزة من 19مدرسة مشاركة.
وتأتي مشاركة وزارة التعليم في الجائزة ضمن حرصها الدائم على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى الأفراد والمؤسسات لتحقيق الجوائز الإقليمية والدولية، تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 بما ينعكس على تطوير الأداء وتجويد المخرجات وفق معايير الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع ونشـر مفاهيم التميُّز المدرسي بين الدول الأعضاء في المكتب، بتقديم جوائز للمدارس المتميزة علميًّا وإداريًّا، من خلال ترشيح الجهات المختصة، في الدول الأعضاء، لعدد معيَّن من هذه المدارس المتميزة، في ظل شروط الترشُّح والمعايير المحددة لنيل الجائزة.
حيث حصدت متوسطة وثانوية الفيصلية للبنين للموهوبين بجدة الفئة الذهبية والمركز الأول، بينما حصدت المركز الثاني والفئة الفضية متوسطة الأمير سعود بن جلوي للبنين بالدمام، فيما كان المركز الثالث والفئة البرونزية من نصيب ابتدائية ومتوسطة المنح للبنات بأبها.
وهنأت أسرة التعليم في المملكة العربية السعودية، الميدان التعليمي و المدارس الفائزة و إدارات العموم بمحافظة جدة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية بهذ المنجز النوعي، وذلك ضمن عشر مدارس كانت وزارة التعليم رشحتها للحصول على هذه الجائزة من 19مدرسة مشاركة.
تميز مدرسيوأكدت الوزارة أن حصول المدارس على هذه الجائزة يعكس جهود المدارس في تحقيق التميز المدرسي واستيفاء متطلباته، والرغبة في تطوير الأداء والتغيير ونشر ثقافة التميز، وما لذلك من دور في تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية.
وتأتي مشاركة وزارة التعليم في الجائزة ضمن حرصها الدائم على تحفيز الأداء التعليمي على مستوى الأفراد والمؤسسات لتحقيق الجوائز الإقليمية والدولية، تحقيقا لتطلعات رؤية 2030 بما ينعكس على تطوير الأداء وتجويد المخرجات وفق معايير الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتشجيع ونشـر مفاهيم التميُّز المدرسي بين الدول الأعضاء في المكتب، بتقديم جوائز للمدارس المتميزة علميًّا وإداريًّا، من خلال ترشيح الجهات المختصة، في الدول الأعضاء، لعدد معيَّن من هذه المدارس المتميزة، في ظل شروط الترشُّح والمعايير المحددة لنيل الجائزة.