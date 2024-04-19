شكرا لقرائتكم خبر عن بـ74 مترجمًا.. الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ51 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ51 لغة عالمية، مع الاستعانة بـ74 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، يفد عن طريقها القاصد.

والمواقع هي: باب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا والتوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى.

الإرشاد الزماني

وتندرج ضمن خدمات الإرشاد المكاني باللغات، الإرشاد الزماني الذي يعمل على إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المتاحف والمعارض، والإرشاد الثقافي عبر تقديم المعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، ومراكز الاستعلامات الخارجية للاستعلام عن جميع الخدمات بالمسجد الحرام والتعريف بخدمات الترجمة والبث المباشر.



وتتوسع الخدمات إلى توزيع وسائل صوتية مثل السماعات للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس، ودعم مختلف مقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بالترجمة اللفظية لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات.إضافة إلى تزويد القاصدين بالترددات الإذاعية لقنوات FM للبث المباشر للخطب والدروس التي تصل إلى نطاقات واسعة، وتستهدف قاصدي بيت الله الحرام من غير الناطقين بالعربية.