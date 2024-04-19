شكرا لمتابعة خبر عن مدير الأرصاد : ضحايا سيول عُمان وصلت إلى 21 ضحية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مدير مركز التغير المناخي الدكتور مازن عسيري أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة بين استمطار السحب وكمية الأمطار التي هطلت على عُمان والإمارات.

وأضاف عسيري أن المنخفض الجوي تسبب في ضحايا بدولة عمان بنسبة 21 ضحية، و يستدعي هذا المنخفض دراسة بحكم غزارة الأمطار التي هطلت منه.

وتابع مدير مركز التغير المناخي أنه كان هناك مرتفع جوي فوق بحر العرب غزي المنخفض بكميات كبيرة من بخار الماء التي ساهمت في غزارة الأمطار.