شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون أمانة حفر الباطن و"المياه" لتحسين البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد أمين محافظة حفر الباطن، المهندس خلف العتيبي، اجتماعًا مع مسؤولي شركة المياه الوطنية، وذلك في إطار حرص الأمانة على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المحافظة. التعاون ومواجهة تحديات خدمات المياه وتناول الاجتماع العديد من النقاط التي تهدف إلى تعزيز التكامل ومواجهة التحديات في مجال خدمات المياه. وشمل ذلك: تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الحالية، خاصةً في مجال الأعمال الميدانية، وذلك بهدف وضع خطط عمل مناسبة لمعالجتها.

وناقش المجتمعون سبل رفع مستوى التكامل بين الأطراف المشاركة في تنفيذ مشاريع المياه، بما في ذلك الأمانة والشركة والمقاولون، لضمان سير العمل بسلاسة وكفاءة.

واستعراض الاجتماع المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2024، بالإضافة إلى الخطط المُستقبلية لمشاريع أخرى تهدف إلى تحسين خدمات المياه في المحافظة. عمليات التشغيل والصيانة لشبكات المياه وتناول الاجتماع أيضًا تحديات عمليات التشغيل والصيانة لشبكات المياه، وتم بحث السبل المُمكنة لتسهيل تنفيذ المشروعات وضمان نجاحها على المدى الطويل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام أمانة محافظة حفر الباطن بتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المحافظة. وتسعى الأمانة، من خلال تعاونها مع مختلف الجهات ذات الصلة، إلى ضمان حصول جميع سكان المحافظة على إمدادات مياه آمنة وموثوقة.