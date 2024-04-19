شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الباحة تُسخِّرُ إمكاناتها لمواجهة آثار الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الباحة اليوم، تواجد فرق الطوارئ في شوارع وميادين المنطقة، وتوزيعها على المناهل وشبكات تصريف الأمطار للتأكد من عدم وجود أي عوائق قد تحول دون تصريف المياه.

وأوضحت الأمانة أنها سخرت جميع الإمكانات الآلية والبشرية، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940. إزالة تجمعات الأمطار وأكدت جاهزية فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمدربة على مثل هذه الحالات.

وانتهى تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمعًا للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقًا.

