شكرا لمتابعة خبر عن ‎وزارة الصحة توفر لقاح الفيروس التنفسيRSV والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله عسيري أن وزارة الصحة بدأت في توفير اللقاح الخاص بالفيروس التنفسي المخلوي” RSV” لجميع الذين تصل أعمارهم 60 عاماً أو أكثر في المملكة

‎و أكدت الصحة أن الفيروس التنفسي المخلوي يعد سبباً مهماً لالتهابات الجهاز التنفسي، كما يضاعف حدوث احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ، وفي الوقت نفسه دعا وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري إلى ضرورة التواصل مع طبيب الأسرة عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح الذي بات متوفراً في السعودية.

‎وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المملكة باتت خامس دولة تدرج اللقاح الخاص في الفيروس التنفسي المخلوي RSV للذين تصل أعمارهم الستين وأكثر، وفي المقابل فإن الوزارة أيضاً ستجيز حسب قوله “لقاحا جديدا” مصمما لحماية الأطفال المواليد في الستة أشهر الأولى من حياتهم.