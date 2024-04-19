شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" و"الإسلامي السنغافوري" يبحثان التعاون بمجالات الحلال والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية السنغافورية

شهادات الحلال

الدمام - شريف احمد - يبحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي مع المجلس الإسلامي السنغافوري (MUIS)، مجالات العمل المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات الحلال.ويأتي هذا خلال زيارة للدكتور "الجضعي" وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.وكانت شاركت الهيئة في الاجتماع السنوي الخامس لمنتدى رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) الذي تستضيفه سنغافورة خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل الجاري.وفي إطار التعاون، كان المركز السعودي للحلال وقع مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال.وكذلك الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن الطرفين للمنتجات المحلية المصدرة بين بلديهما، فيما تشمل تبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للحلال.والمجلس الإسلامي السنغافوري هو الجهة التي تصدر شهادات الحلال وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالحياة الاجتماعية والدينية للمسلمين في سنغافورة.