شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى هذا التوقيت.. تنبيه من هطول أمطار على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

توقعات الطقس في السعودية

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس على منطقة مكة المكرمة حتى يوم غد السبت.وأشار إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تضم الطائف، ميسان، أضم، العرضيات.كما تشمل الحالة، الخرمة، رنية، تربة، الموية، من اليوم إلى يوم غد السبت.وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليماته.كان عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أشار إلى توقعات بتقلبات جوية تتضمن هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.ولفت في تصريحات لـ"اليوم" إلى أنه تستمر هطول الأمطار تصل إلى غزيرة على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض ومتوسطة على مناطق المدينة المنورة، وحائل والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.وأوضح أن الحالة ستكون مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.