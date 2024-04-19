شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "هيئة النقل" تستعرض إنجازات القطاع البحري في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع النقل البحري في السعودية

أحدث تطورات القطاع البحري

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للنقل في الأسبوع البحري السنغافوري 2024، مستعرضة إنجازات المملكة في القطاع البحري.ويأتي من أبرزها فوز المملكة بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO لعامي 2024-2025.كما شاركت في سنغافورة بجناح تعريفي استعرضت من خلاله الدور الذي تبذله الهيئة في قطاع النقل البحري، والتسهيلات المقدمة للأفراد والشركات في هذا القطاع.وأشارت إلى ارتفاع عدد البحارة السعوديين في عام 2023 بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، وحصول المملكة على شهادة الجودة البحرية للقرن 21.وهدفت مشاركتها إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع النقل البحري، وعرض صناعة النقل البحري في المملكة، وإقامة شراكات دولية استراتيجية.وتأتي المشاركة امتداداً لسلسلة من المشاركات الدولية، التي تهدف إلى الحصول على رؤى حول أحدث تطورات في القطاع البحري.وكان أسبوع سنغافورة الذي اختتم اليوم، عقد جلسة حوارية بين المتحدثين على المستوى الوزاري، تناولوا فيها العديد من المحاور كان أبرزها مناقشة مرونة سلاسل الإمداد والرقمنة, و إزالة الكربون.وأسهمت في انعكاس صورة إيجابية للقادة الحكوميين لتبادل وجهات نظرهم واقتراح الطرق التي يمكن للدول من خلالها أن تجتمع معًا للتغلب على التحديات المشتركة واغتنام الفرص الجديدة في القطاع البحري.