شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة.. هطول أمطار على ظهران الجنوب والباحة والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس في المناطق السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - يتواصل هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، إذ هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.وسالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ.جاء هذا مع انعدام الرؤية بسبب الضباب في قطاع السراه ومنتزهاتها شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من عدة محافظات.وشملت الحالة، بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.