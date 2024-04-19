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مشاهد رائعة.. هطول أمطار على ظهران الجنوب والباحة

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 واس - أبها - الباحة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد رائعة.. هطول أمطار على ظهران الجنوب والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتواصل هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، إذ هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.
وسالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ.
الأمطار تشكل مشاهد رائعة - واس
الأمطار تشكل مشاهد رائعة - واس

حالة الطقس في المناطق اليوم

جاء هذا مع انعدام الرؤية بسبب الضباب في قطاع السراه ومنتزهاتها شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من عدة محافظات.

وشملت الحالة، بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها.
وسالتْ على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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