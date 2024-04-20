"الذيابي" يتلقى التهاني بمناسبة تخرُّج نجله "نواف" من كلية الطب

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقَّى المهندس ذيب بن صقر الذيابي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرُّج ابنه "الدكتور نواف"، من كلية الطب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في تخصص الطب والجراحة.

وتهنئ "الخليج 365" "الذيابي" بمناسبة تخرُّج نجله "نواف" داعية الله أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له، وسائلين المولى له دوام التوفيق.

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