تراند اليوم : إيران تحدد موقفها بشأن الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة أصفهان العسكرية

صحيفة الخليج 365: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، إن إيران سترد على الفور وعلى "أقصى مستوى" إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها.

وأضاف أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجرتها معه شبكة "إن.بي.سينيوز": "إذا أرادت إسرائيل القيام بمغامرة أخرى وعملت ضد مصالح إيران فإن ردنا التالي سيكون فوريا وعلى أقصى مستوى".

وتعقيبا على "ضربة أصفهان"، ذكر وزير الخارجية الإيراني: "ما حدث الليلة الماضية لم يكن ضربة.. لقد كان أشبه بالألعاب التي يلعب بها أطفالنا وليس طائرات بدون طيار".

وتابع أن "إيران لا تخطط للرد، ما لم تشن إسرائيل هجوما كبيرا".