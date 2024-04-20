تراند اليوم : صحيفة أميركية تكشف مفاجأة بشأن مصير قادة حماس المتواجدين في قطر بعد انهيار محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، اليوم السبت أن القيادة السياسية لحركة حماس تبحث نقل مقرها إلى خارج قطر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب قولهم إن الحركة تواصلت في الأيام الأخيرة مع دولتين اثنتين على الأقل في المنطقة، بشأن ما إذا كانتا منفتحتين على فكرة انتقال قادتها السياسيين إلى عواصمهما.

وجاءت هذه الخطوة مع تزايد ضغوط أعضاء الكونغرس الأميركي على الدوحة بشأن الوساطة التي تقوم بها بين إسرائيل والحركة. فيما أشار وسيط عربي في المفاوضات للصحيفة إلى احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار بالكامل.