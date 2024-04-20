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تراند اليوم : فنان مصري يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني قبل وفاته

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمود البزاوي، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان صلاح السعدني، الذي توفي أمس الجمعة.

وقال البزاوي: وفاة صلاح السعدني طبيعية ومدخلش أي مستشفى في اللحظات الأخيرة وكان كويس جدا لآخر لحظة، وفق "القاهرة 24".

وكان الموت غيب الفنان صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وفق ما أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل كان مسلسل القاصرات، إنتاج 2013، دارت أحداثه حول زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في الصعيد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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