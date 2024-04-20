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بالخطوات.. طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين في حساب المواطن

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين في حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الموقع الرسمي لحساب المواطن، الإفصاح عن كل ما يدور في أذهان المستفيدين من استفسارات، مستهدفا التسهيل عليهم وتقديم كل المعلومات المطلوبة.
ونشر حساب المواطن عبر منصة إكس، طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين وهي كالتالي:
  • الدخول على ملف المستفيد واختيار خانة التابعين.
  • في خانة الدخل يمكن تعديل الحالة الوظيفية للتابع ومبلغ الدخل ومصدره أو إضافة مصدر دخل جديد لأحد التابعين ومن ثم الضغط على حفظ.

التحقق من الأهلية

للاستفادة من برنامج حساب المواطن، لا بدّ من شروط ومعايير تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم، وهذا ما يعني الأهلية في حساب المواطن، بحسب ما أكده الموقع الرسمي.
هناك عدة شروط للأهلية يجب توافرها، وتتمثل في شرط الجنسية للمستفيد الرئيسي، مع معيار الإقامة، بالإضافة إلى عملية توافق وتطابق البيانات.
وعن طريقة التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن، يجب اتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:
  • الدخول إلى حسابك أولا
  • ثم الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية
وتتيح قائمة دراسة الأهلية التعرف على التالي:
  • حالة الأهلية
  • تاريخ دراسة الأهلية "في البوابة مازالت تاريخ تقديم الطلب".
  • عدد المؤهلين والغير مؤهلين.
  • الأهلية السابقة.
كما يمكنك أيضا الدخول على "المؤهلين – الغير مؤهلين" لمعرفة تفاصيل الأهلية لهم.
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