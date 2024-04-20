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شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين في حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل الموقع الرسمي لحساب المواطن، الإفصاح عن كل ما يدور في أذهان المستفيدين من استفسارات، مستهدفا التسهيل عليهم وتقديم كل المعلومات المطلوبة.
ونشر حساب المواطن عبر منصة إكس، طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين وهي كالتالي:
هناك عدة شروط للأهلية يجب توافرها، وتتمثل في شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، مع معيار الإقامة، بالإضافة إلى عملية توافق وتطابق البيانات.
وعن طريقة التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن، يجب اتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:
ونشر حساب المواطن عبر منصة إكس، طريقة إضافة مصدر دخل للتابعين وهي كالتالي:
- الدخول على ملف المستفيد واختيار خانة التابعين.
- في خانة الدخل يمكن تعديل الحالة الوظيفية للتابع ومبلغ الدخل ومصدره أو إضافة مصدر دخل جديد لأحد التابعين ومن ثم الضغط على حفظ.
التحقق من الأهليةللاستفادة من برنامج حساب المواطن، لا بدّ من شروط ومعايير تتوافر في المتقدم للحصول على الدعم، وهذا ما يعني الأهلية في حساب المواطن، بحسب ما أكده الموقع الرسمي.
هناك عدة شروط للأهلية يجب توافرها، وتتمثل في شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، مع معيار الإقامة، بالإضافة إلى عملية توافق وتطابق البيانات.
وعن طريقة التحقق من نتيجة الأهلية في حساب المواطن، يجب اتباع عدة خطوات تتمثل في التالي:
- الدخول إلى حسابك أولا
- ثم الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية
- حالة الأهلية
- تاريخ دراسة الأهلية "في البوابة مازالت تاريخ تقديم الطلب".
- عدد المؤهلين والغير مؤهلين.
- الأهلية السابقة.