شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال والنساء عبر جدارات.. الشروط ورابط التقديم لوظائف أمانة المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن توفر عدد من الوظائف للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد وفق ماورد في اللائحة التنفيذية للموراد البشرية في الخدمة المدينة.

ودعت الأمانة الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والإطلاع علي الشروط والمتطلبات عبر الرابط التالي: https://jadarat.sa/Jadarat/، مبينةً أن التقديم يبدأ اليوم السبت 20/4/2024 وينتهي بتاريخ 24/4/2024.



الوظائف المعلنة



آلية التقديم



الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

يتم الاختيار من بين وظائف أالمعلنة ومن ثم حفظ الطلب

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة: