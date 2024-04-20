شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العقار: استدعاء معلنين سوقوا لمشروع عقاري قبل ترخيصه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت الهيئة العامة للعقار مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لتسويق مشروع عقاري على الخارطة بمدينة "مكة المكرمة".

وبينت أن المشروع جرى تسويقه والترويج للشراء فيه قبل الحصول على التراخيص اللازمة. استدعاء وتحقيق أكد المتحدث الرسمي لهيئةالعقار، تيسير المفرج، استدعاء هيئة العقار للمُعلنين، نظرًا للبدء في تسويق المشروع والإعلان عنه قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

وأوضحت الهيئة أنه بناء على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.