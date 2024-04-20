تراند اليوم : شاهد.. "جورجينا " في أحدث جلسة تصوير في البر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث جلسة تصوير ل "جورجينا" صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو في البر.

وأظهر الفيديو، جورجينا وهي تقف وسط الصحراء، ويقوم مصور بتصويرها.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهرت جورجينا أثناء تصويرها في أماكن أخرى.