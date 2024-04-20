تراند اليوم : شاهد.. "جورجينا " في أحدث جلسة تصوير في البر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث جلسة تصوير ل "جورجينا" صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو في البر.
وأظهر الفيديو، جورجينا وهي تقف وسط الصحراء، ويقوم مصور بتصويرها.
وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهرت جورجينا أثناء تصويرها في أماكن أخرى.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث جلسة تصوير ل "جورجينا" صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو في البر.
وأظهر الفيديو، جورجينا وهي تقف وسط الصحراء، ويقوم مصور بتصويرها.
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