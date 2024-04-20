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تراند اليوم : شاهد.. "جورجينا " في أحدث جلسة تصوير في البر

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو أحدث جلسة تصوير ل "جورجينا" صديقة لاعب النصر في البر.

وأظهر الفيديو، جورجينا وهي تقف وسط الصحراء، ويقوم مصور بتصويرها.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهرت جورجينا أثناء تصويرها في أماكن أخرى.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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