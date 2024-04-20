شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة وإنعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.



طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولفت التقرير إلى أن الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

