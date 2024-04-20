شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، المصحف المرئي والصوتي لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، لعام 1445هـ.

وأكد الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أن المصحف المرئي والصوتي يحتوي على تلاوات صلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك 1445هـ، من محراب الكعبة الشريفة، لأئمة المسجد الحرام. رسالة الحرمين وأوضح أن مصحف صلاتي التراويح والتجهد؛ يهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين للقاصدين والزائرين، وللمسلمين في أنحاء العالم، وبث هدايات الإسلام الحق، من خلال الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

وأفاد الشيخ السديس أن أحد اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، وركائزها الاستراتيجية؛ تبصرة الناس بالدين الإسلامي الصحيح ووسطيته ورحمته وإنسانيته، من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن التلاوات القرآنية الندية الصادحة من جوار بيت الله الحرام، وفي ليالي شهر القرآن؛ لها وقعها في نفوس المسلمين وأثرها، وشغف على التزود منها ومن فيوضها. والإقبال عليها؛ معين على التفكر في آيات الكتاب وهداياته، وأحكامه ومقاصده، وقصصه وعبره، وأمره ونهيه وخبره. أئمة الحرمين وشدد أن الرئاسة لن تألو جهدًا، أو وسيلة في إبلاغ رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا، وتعزيز رسالة أئمة الحرمين الشريفين، وتلاواتهم وخطبهم ودروسهم؛ واستثمار مكانتهم وقوة تأثيرهم؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين الدينية للحرمين، ونفع المسلمين والناس أجمعين.

يذكر أن تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأئمة الحرمين الشريفين ونشرها يحظى باهتمام بالغ وعناية قصوى من الرئاسة.

ويعد المشروع من ركائز اختصاصات رئاسة الشؤون الدينية؛ لتعلقه بالقرآن الكريم، ونشر هداياته للعالمين من جهة، ومن جهة أخرى: لتعلقه برسالة أئمة الحرمين الشريفين الدينية، وتعضيدها وبثها؛ لإثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية للعالمية.

