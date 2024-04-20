أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في المنطقة الشرقية مواطنا خليجيا بعد بلاغ من ذويه عن فقدانه في صحراء الربع الخالي. وأكد حرس الحدود بأنه تم العثور على المواطن الخليجي وجرى تقديم المساعدة اللازمة له وهو بصحة جيدة. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و994 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدود ينقذ مواطنا خليجيا فقد في صحراء الربع الخالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.