شكرا لقرائتكم خبر إبراز جهود المملكة في تطوير التعليم بمعرض تونس الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك وزارة التعليم ممثلة بالملحقية الثقافية في معرض تونس الدولي للكتاب 2024 ـ الدورة 38 ـ الذي افتتحه أمس الأول الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر المعارض بالعاصمة تونس، ويستمر لمدة 9 أيام خلال الفترة 19 ـ 28 أبريل، وتنظمه وزارة الشؤون الثقافية التونسية.

وتضمنت مشاركة وزارة التعليم تحت مسمى «كتاب التعليم» تقديم نبذة تعريفية لبرامجها ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في التعليم، وما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات، وما تحقق من نجاح وإشادات دولية لمنظومة التعليم الالكتروني ومنصات التمكين الرقمي وعلى رأسها «مدرستي» و»روضتي» ومنصة «العودة للمدارس» و»المدارس السعودية بالخارج»، إضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والبرامج والتطبيقات التفاعلية والإثرائية التي يستخدمها أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية إلى جانب ما تضمنته مشاركة الجامعات من إصدارات ودراسات وأبحاث علمية وفكرية وتاريخية وتراثية.

وقدم جناح التعليم عرضا شمل المقررات الالكترونية على منصة مدرستي والتي بلغت 104 مقررات الكترونية أسهمت في تحسين مستويات الطلبة بنسبة 54.7% وفق دراسة أجرتها وزارة التعليم على عينة في مناطق مختلفة.