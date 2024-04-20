شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تعليق الدراسة الحضورية بمحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية