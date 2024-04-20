شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. تعليق الدراسة الحضورية بمحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارات التعليم بمحافظات محايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غدٍ الاحد.
وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.