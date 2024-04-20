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غدًا.. تعليق الدراسة الحضورية بمحايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارات التعليم بمحافظات محايل عسير ورجال ألمع وظهران الجنوب وسراة عبيدة عن تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ليوم غدٍ الاحد.
وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لها، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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