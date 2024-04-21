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تراند اليوم : بالفيديو.. أول رد من "وزير السياحة " حول مزاعم عن أهمية تقديم الكحول للسياح الأجانب

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صحيفة الخليج 365: أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أن السياح الأجانب يأتون للسعودية لاستكشاف ثقافتها، ومن أجل العمل والترفيه، أو لأسباب دينية.

وأوضح الخطيب أن الكحول مهم للأجانب ، ولكننا قررنا عدم توفيره ، والناس ستأتي للتعرف على الثقافة ⁧‫‬⁩ أو للعمل أو للترفيه أو لأسباب دينية ولا يشتكون، وهؤلاء يستمتعون بما نقدمه من أطعمه والتجزئة والضيافة المحلية.

ومن جانبه، علق مغرد: اللي يقول سياحة بدون كحول لن تنجح، هو يشوف نفسه فقط لأنه يسافر عشان ‏التجربة مميزة بتكون لكل سائح يعيش بدون كحول ، ‏والأهم من هذا كله هو شبابنا اللي بينضج ويكبر بدون مايشرب كحول، ‏الكحول مرض خبيث ولا أحد يريد إدخال المرض إلى جسده، مضيفا: ‏معلومة بنسبة ٦٠٪ من البشر لا يشربون الكحول.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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