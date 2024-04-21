شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال رغبات نقل المعلمين للعام الدراسي القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت إدارات التعليم، اليوم الأحد، استقبال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم، عبر نظام ”نور“ الإلكتروني، وتستمر عملية استقبال الرغبات حتى الخميس القادم.

وأكدت وزارة التعليم ضرورة قيام الإدارات التعليمية بإبلاغ المعلمين والمعلمات المنقولين خارجياً، بضرورة ترتيب رغباتهم المكانية للقطاع الذي تم نقلهم إليه، وذلك عبر نظام ”نور“.

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم ترتيب المعلم أو المعلمة لرغباته المكانية خلال الفترة المحددة، سيتم إدراجه تلقائياً في نظام ”نور“ وفقاً للبيانات المسجلة فيه.

تنفيذ عملية النقل

ودعت الوزارة شؤون المعلمين في كل إدارة تعليمية، إلى تنفيذ عملية النقل من خلال نظام ”نور“، مع التأكد من حصول الرئيس المباشر في المدرسة على درجة الأداء الوظيفي للمعلم أو المعلمة للعام الحالي، وعدد أيام غيابه بعذر ودون عذر خلال الفترة من 26/‏‏1/‏‏1445 هـ إلى 9/‏‏10/‏‏1445 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة التعليم تتحمل مسؤولية متابعة مباشرة المعلمين والمعلمات المنقولين إليها خارجياً، واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بعدم المباشرة خلال 15 يوماً من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1446 هـ، مع إحاطة الإدارة العامة لشؤون المعلمين بمن لم يباشر خلال المدة المحددة.

كما شددت الوزارة على إيقاف جميع طلبات الإعارة، ونقل الخدمات، والتفرغ للدراسة، والإجازات، والإيفاد للتدريس، والابتعاث، وبرامج التطوير النوعي للمنقولين في إداراتهم الحالية، على أن تتم دراسة طلباتهم بعد مباشرتهم من خلال إدارات التعليم المنقولين إليها.

وأكدت الوزارة أيضاً على إيقاف إصدار قرارات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات المدرسية والإشرافية حتى يتم تسديد الصف الدراسي والاطمئنان على سير العملية التعليمية، على أن يكون التكليف حسب وفر التخصصات وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية.

يُشار إلى أن عملية النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات تأتي في إطار حرص وزارة التعليم على توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين والمعلمات، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.