شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبّه من أتربة مثارة وأمطار على منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

أمطار جازان

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظة خيبر اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.ونبه المركز من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.وبين أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.