شكرا لقرائتكم خبر عن "الإقليمي للتغير المناخي": الاستمطار ليس سببًا لفيضانات المنخفض الجوي والان نبدء بالتفاصيل



وأكد عدم وجود علاقة بين عمليات الاستمطار وكمية الأمطار التي هطلت على ‫ سلطنة عمان، ودولة الإمارات، ولا يمكن الجزم علميًا أن عمليات الاستمطار تُحدِث غزارة في الأمطار بالكميات المرصودة.

الدمام - شريف احمد - كشف المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتغير المناخي د. مازن عسيري لـ "اليوم"، أن الحالة المطرية التي أثرت على المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعتبر من الحالات الجوية المتطرفة، وذلك لغزارة الأمطار التي هطلت.وأكد عدم وجود علاقة بين عمليات الاستمطار وكمية الأمطار التي هطلت علىسلطنة عمان، ودولة الإمارات، ولا يمكن الجزم علميًا أن عمليات الاستمطار تُحدِث غزارة في الأمطار بالكميات المرصودة.

تمدد المنخفض



وأضاف "عسيري": يتضح من تحليل الحالة بتأثر سلطنة عمان بمنخفض جوي يوم الأحد 14 إبريل تسبب بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عمان، ويوم الاثنين 15 إبريل تشكل منخفضًا جويًا على الأجزاء الشمالية من المملكة وأثر على تلك الأجزاء، ثم تمدد حتى وصل تأثيره إلى المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأكد أن المنخفض استمر في التمدد حتى أثر على الإمارات وعمان وتسبب في هطول كميات أمطار غزيرة.





عمق المنخفض