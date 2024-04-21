شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات والان نبدء بالتفاصيل

مخالفات النقل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام في مختلف مناطق المملكة،اعتبارا من اليوم.وبينت أن القرار سيطبق في هذه المرحلة على مخالفات الشاحنات للنقل العام والخاص وحافلات النقل الدولي.وأوضحت أن الأنشطة المشمولة هي نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي وتأجير الحافلات.أشارت الهيئة إلى أبرز المخالفات التي يشملها الرصد الآلي، وهي تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية وانتهاء العمر التشغيلي للحافلةوأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع امتثال الشاحنات والحافلات بالأنظمة والاشتراطات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.