- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الثالثة من مراحل الرصد الآلي لمخالفات النقل العام في مختلف مناطق المملكة،اعتبارا من اليوم.
وبينت أن القرار سيطبق في هذه المرحلة على مخالفات الشاحنات للنقل العام والخاص وحافلات النقل الدولي.
وأوضحت أن الأنشطة المشمولة هي نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي وتأجير الحافلات.
وأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع امتثال الشاحنات والحافلات بالأنظمة والاشتراطات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وبينت أن القرار سيطبق في هذه المرحلة على مخالفات الشاحنات للنقل العام والخاص وحافلات النقل الدولي.
وأوضحت أن الأنشطة المشمولة هي نقل البضائع وتأجير الشاحنات وحافلات النقل الدولي وتأجير الحافلات.
مخالفات النقلأشارت الهيئة إلى أبرز المخالفات التي يشملها الرصد الآلي، وهي تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية وانتهاء العمر التشغيلي للحافلة
وأكدت أن ذلك يسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع امتثال الشاحنات والحافلات بالأنظمة والاشتراطات وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.