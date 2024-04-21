شكرا لمتابعة خبر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في المدارس الأحد القادم بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأحد عن بدء تفعيل الدوام الصيفي في مدارس التعليم العام، ابتداءً من الأحد القادم 19 شوال الجاري.

وأوضحت الإدارة أن بداية الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات سيكون في تمام الساعة الـ 6:45 فيما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة الـ 7 .

في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين في تمام الساعة الـ 7 على أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:15 فيما سيكون بداية الحصة الأولى في المدارس المسائية عند الساعة الواحدة و 20 دقيقة ظهراً.

ودعت إدارة التعليم بالمنطقة جميع مكاتب التعليم بالمنطقة، ومدارس التعليم العام الداخلية وفي المحافظات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ورياض الأطفال، ومعاهد التربية الخاصة، والمعاهد العلمية، والمدارس الأهلية، ومدارس التعليم الأجنبي للبنين والبنات إلى التقيّد بالتوقيت الصيفي لضبط مواعيد حضور وانصراف الطلاب والطالبات.