شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج "شابات جامعة الأميرة نورة".. ما أنشطته ومساراته؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، برنامج "شابات جامعة الأميرة نورة"، في معمل كود جامعة الأميرة نورة.

ويسعى برنامج "شابات جامعة الأميرة نورة" الذي يستمر حتى 16 مايو 2024، إلى رفع الوعي، وتحفيز وتعزيز قدرات رائدات الأعمال على الابتكار، ومهارة الإبداع، وحل المشكلات، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء القدرات، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ ليصبحن رائدات أعمال ناجحات قادرات على تطوير أفكار مشاريعهن للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد.





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ويستهدف البرنامج طالبات جامعة الأميرة نورة، وتدريبهن على الأنشطة ذات الأثر الريادي من ضمنها تقنيات التفكير، وأبحاث السوق، ودراسات الجدوى، وتطوير نموذج الأعمال، بالإضافة إلى التخطيط المالي، وإعداد الميزانية، والاعتبارات القانونية والتنظيمية للشركات الناشئة.

ويعمل البرنامج على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الجامعية، والتحفيز على الابتكار وقدرات حل المشكلات، والتفكير الناقد، وارتفاع نسبة استفادة المرأة من البرامج والخدمات التي تقدمها منشآت بما لا يقل عن 30%، وبناء شبكة من الطالبات ذوات الفكر الريادي المماثل، وكسب مهارات العرض والتواصل بالإضافة إلى التفاوض والتسويق.



مسارات البرنامج



وتشمل أجندة البرنامج: مقدمة إلى ريادة الأعمال والنظام البيئي للشركات الناشئة، ولوحة نموذج الأعمال مقدمة في التسويق، ومقدمة في التمويل، وتقديم العروض، وجلسات إرشاد واعتماد وتوجيه الأفكار، وغيرها من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات السوق متزايد السرعة.

يأتي ذلك ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال بتقديم ورش عمل تساهم في خدمة أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية ٢٠٢٥، من خلال تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير ابتكارات، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وازدهار الاقتصاد الوطني.