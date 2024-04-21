شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء" تطلق المسح الزراعي الشامل لجميع مناطق ومحافظات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الزراعي الشامل لجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويهدف المسح إلى جمع البيانات الأساسية والهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة بشقيه النباتي والحيواني، لتوفير قاعدة بيانات زراعية تمكن متخذي القرارات وراسمي السياسات من الاعتماد عليها كمرجع موثوق يسهم في تطوير الخطط الخاصة بالأنشطة الزراعية ومستهدفاتها القادمة.





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وفي السياق ذاته يوفر المسح البيانات الزراعية للوفاء بالمتطلبات الإحصائية المحلية والإقليمية والدولية، وإجراء الدراسات والتحليلات والقيام بالمقارنات الإحصائية في هذا المجال، إضافة إلى تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية اللازمة عن النشاط الزراعي لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تسهم في تطوير النشاط الزراعي في المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن عمليات المسح الزراعي الشامل ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية، وتهيب الهيئة بجميع المعنيين المبادرة باستيفاء البيانات الخاصة بالمسح الزراعي الشامل، علماً أن المعلومات والبيانات التي سيدلي بها المواطن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها بسرية تامة واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، وترحِّب الهيئة بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد للهاتف الإحصائي (920020081) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected]) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.