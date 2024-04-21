شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط تهريب 200 كلجم من القات المخدر بالحرث والعارضة والان نبدء بالتفاصيل

جهود ضبط مروجي المخدرات

الدمام - شريف احمد - تستمر جهود ضبط مروجي المخدرات، إذ أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 71 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي قطاع العارضة أُحبط تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

طرق الإبلاغ عن مروجي المخدرات

وأشارت إلى التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.