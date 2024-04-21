شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين نادي الابتكار السعودي.. اعرف أهدافه وكيفية التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزامنًا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق 21 أبريل، دُشن في الرياض اليوم، النادي السعودي للابتكار.

وأعلن عن فتح باب التسجيل للانضمام وتسجيل عضوية في النادي، للاستفادة من مبادراته ومتابعة أهم أخباره. تعزيز ثقافة الابتكار ويهدف النادي إلى تعزيز ثقافة الابتكار من خلال بناء مجتمع وتوفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وتنمية مهارات الإبداع.

ومن بين أهم أهدافه، تبسيط مفهوم الابتكار، ورفع سقف التوعية حول أهميته، وإبراز دور المتطوعين في دعم مجال الابتكار. نادي الابتكار السعودي رئيس النادي المهندس ماجد بن عنزان، أشار إلى الدور المحوري الذي سيقوم به النادي في مساندة المهتمين في مجال الابتكار من جميع فئات المجتمع.

وقال: "إننا نسعى لأن يكون نادي الابتكار السعودي بوابة للابتكار يعزز ثقافة الابتكار ويشجع على اكتساب مهاراته.

