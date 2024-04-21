تراند اليوم : شاهد.. عقد قران فتاة بمهر ومؤخر 2 كيلو تمر

صحيفة الخليج 365: ناقش برنامج سيدتي موضوع اختلاف المهر من منطقة إلى أخرى، وقيام بعض الأسر بتحديد مهر رمزي للعروس.

وتطرقت المذيعات إلى بعض ما تم تداوله مؤخرا وهو تقديم كيلو مهر لعروس، وكذلك مؤخرها كيلو تمر، فيما كان البعض من قبل يضع مقابل وزن العروسة ذهب.

وأكدن أن المهر ليس قيمة العروس، ولكن التفريط فيه قد يدفع العريس في بعض الأحيان أن يستهين بزوجته ويقول لها أنه دفع فيها كيلو تمر.

كما أشارت إحداهن إلى أن المغالاة في المهر أيضا شيء مرفوض، مشيرة إلى أن 100 ألف ريال هو مبلغ كبير، ويجب أن يكون المهر ما بين 40 ألف ريال، و 50 ألف ريال.