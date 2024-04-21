شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلع على إنجازات قطاع الطرق بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

قطاع الطرق بالجوف

الدمام - شريف احمد - بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة الجوف.واستمع إلى ملاحظاتهم الخدمية ومقترحاتهم، موجهًا بأهمية تطوير تجربة المستفيد، وتكثيف الأداء، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.واطّلع خلال زيارته فرع الوزارة بالجوف على سير عمل المشاريع الحالية والمستقبلية، في قطاع الطرق بالمنطقة.كما اطلع على مراحل الإنجاز في تلك المشاريع الهادفة لخدمة زوّار وأهالي الجوف.