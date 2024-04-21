تنفيذ حكم القصاص في قاتل سعودي بالمنطقة الشرقية

في إطار تطبيق العدالة الشرعية وتنفيذ أحكام القضاء، أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية.

وفقاً للبيان الصادر، فقد قام المدان “بوثيتياقي هندي سينغتسشو اندراراتن” – سيريلانكي الجنسية – بقتل المواطن السعودي “يوسف بن عيسى الملا” بالاعتداء عليه بجسم صلب مما أدى إلى وفاته. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، صدر ضد الجاني حكم قضائي بالقتل قصاصاً، وتم تنفيذ الحكم اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024م في المنطقة الشرقية.

هذا التنفيذ يأتي في إطار حرص المملكة على تطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة، وكذلك الردع لمن يسعى إلى المساس بأرواح الآمنين.