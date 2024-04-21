شكرا لقرائتكم خبر عن ناجون من ظلام المخدرات.. "متعب" من مدمن إلى مُحاضر و"علي" يساعد المتعافين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من ظُلمة الإدمان إلى نور التعافي، حكايات إنسانية ملهمة يرويها المتعافون من الإدمان لـ "اليوم" في سلسلة حلقات جديدة تبدأ غدًا الإثنين على مدار 4 أيام، بعنوان "ناجون من ظلام المخدرات " .

وتسلّط هذه الحلقات الضوء على دور الأهل والمجتمع في دعم المتعافين، مع تقديم رسالة أمل للمدمنين وعائلاتهم، والتشجيع على التعاون لبناء مجتمع خالٍ من الإدمان .



تعرض "اليوم" في حلقاتها الققص الملهمة للتعافي، التي خاضها اصحاب إرادة ويقين بالعودة إلى الطريق الصحيح، من بينها متعب الذي بات محاضرًا بعد انا كان مدمنًا للمخدرات، و"علي" الذي خرج من ظلام الإدمان ليساعد مدمنين أخرين على التعافي، والعودة إلى نور الحياة .

