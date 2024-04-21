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وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري أستراليا وزامبيا

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري أستراليا وزامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة اليوم الأحد، سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة دنكان موليما.
وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قائمة الحضور

حضر الاستقبالين ائب وزير الداخلية د. ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية د. خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.

ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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