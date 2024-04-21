شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يتابع أبرز إنجازات نادي الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفرالباطن، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، بحضور أمين المحافظة م. خلف العتيبي.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أبرز إنجازات وفعاليات النادي، ودوره الفاعل لتعزيز الإرث التاريخي للصقور.

الحفاظ على الموروث

ونوه محافظ حفرالباطن بحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - في توفير كل ما من شأنه الحفاظ على الموروث بتنوعه في المملكة، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي.