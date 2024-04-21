رحلات إضافية لقطار الحرمين السريع

عززت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة منظومة تشغيل خدمة حافلات المدينة الترددية، لخدمة المسافرين عبر قطار الحرمين السريع في محطة المدينة المنورة من وإلى المسجد النبوي الشريف، لتقدم الخدمة للزوار والمسافرين يومياً ابتداءً من الساعة 7.00 صباحا حتى الساعة 11.00 مساءً بالتزامن مع مواعيد رحلات القدوم والمغادرة.

في سياق متصل، رفعت الخطوط الحديدية السعودية «سار» عدد رحلات قطار الحرمين السريع بإدراج رحلات إضافية جديدة ابتداءً من منتصف أبريل الحالي تنطلق من محطة المدينة المنورة يوميا في تمام السادسة صباحا إلى محطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالإضافة إلى رحلة تنطلق من المدينة المنورة ابتداءً من الساعة 7.30 صباحا إلى مكة المكرمة مرورا بمحطة السليمانية في جدة.

وتأتي الرحلات الإضافية الجديدة لمواكبة الإقبال المتزايد على الرحلات التي تنقل المسافرين بين المدينتين المقدستين، وضمن خطة الخطوط الحديدية لزيادة الرحلات، وزيادة الطاقة التشغيلية لمنظومة قطار الحرمين تدريجيا، التي تربط بين 5 محطات على امتداد المسار الذي يبلغ طوله 450 كيلومترا.

ويعدّ قطار الحرمين السريع وسيلة نقل سهلة سريعة وآمنة، وتُسيّر الرحلات يوميا بين محطتي المدينة المنورة ومكة المكرمة مرورا بمحطتي مطار الملك عبدالعزيز والسليمانية في جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، وذلك عبر 35 قطارا كهربائيا بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بينما تبلغ الطاقة التشغيلية للرحلة الواحدة 417 راكبا على درجتي الأعمال والاقتصادية، في حين سجل قطار الحرمين السريع دقة التزام بالمواعيد تجاوزت 95%.