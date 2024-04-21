شكرا لقرائتكم خبر القبض على مقيم اقتلع أشجارا داخل محمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيما مخالفا لنظام البيئة من الجنسية البنجلاديشية لاقتلاعه عددا من الأشجار دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20,000 ريال لكل شجرة.

من جهة أخرى صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على المواطن عامر صياح الشمري لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزته 3 ذخائر شوزن حية، و472 طلقة هوائية حية، وطائران مصيدة، وناظور، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدة أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000 ريال.