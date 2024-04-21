ضبط مواطن اقتنى كائنا فطريا مهددا بالانقراض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مواطن مخالف لنظام البيئة لاقتنائه كائنا فطريا مهددا بالانقراض دون ترخيص في منطقة الرياض، مما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائن للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدة أن عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 30 مليونا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.