مؤتمر دولي للتعليم والابتكار في المتاحف يونيو المقبل

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- بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة المتاحف خلال الفترة من 1 - 3 يونيو المقبل «المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف»، في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين من الخبراء في هذا المجال؛ لتسليط الضوء على المحاور والموضوعات الناشئة التي تدعم التنمية العالمية لقطاع المتاحف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة المتاحف خلال الفترة من 1 - 3 يونيو المقبل «المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف»، في فندق الفيصلية بالعاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين من الخبراء في هذا المجال؛ لتسليط الضوء على المحاور والموضوعات الناشئة التي تدعم التنمية العالمية لقطاع المتاحف. ويناقش المؤتمر الموضوعات التي ستسهم في استكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال التعليم والابتكار في المتاحف، وجلسات حوارية، وحلقات نقاش يشارك فيها خبراء محليون ودوليون.

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