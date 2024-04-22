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اليوم الاثنين.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس محايل عسير ورجال ألمع

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت إداراتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس اليوم الاثنين.
وأوضحت الإدارتان أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.
وستكون الدراسة عن بُعد عبر "" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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