شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الاثنين.. تعليق الدراسة الحضورية بمدارس محايل عسير ورجال ألمع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت إداراتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس اليوم الاثنين.
وأوضحت الإدارتان أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.
وستكون الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وأوضحت الإدارتان أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بالمدارس والمكاتب التابعة لهما.
وستكون الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.