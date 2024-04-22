شكرا لقرائتكم خبر عن 32.2 ألف رحلة.. الأرقام تؤكد نجاح موسم العمرة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت شركة مطارات جدة أن موسم ذروة العمرة الحالي الذي بدأ مطلع شهر رمضان واستمر حتى 9 شوال، شهِد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات.

يأتي ذلك بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.

5.380 مليون مسافر

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة م. مازن بن محمد جوهر، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نجح في استقبال وتوديع 5.380 مليون مسافر، أقلتهم 32.2 ألف رحلة جوية، ومناولة قرابة 5.3 ملايين حقيبة.



منظومة عمل جماعي

وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي للفترة نفسها 47 ألف طن، في حين سجل المطار أعلى معدل تشغيل يومي تاريخي من خلال خدمة قرابة 160 ألف مسافر بتاريخ 20 رمضان.

وأشاد جوهر بجهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول إلى ما يشرف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقدم شكره إلى منسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي وإلى كل الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، العاملة في المطار على جهودهم المخلصة خلال موسم ذروة العمرة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

