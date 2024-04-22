نفذت أمانة محافظة جدة حملة موسعة بنطاق بلدية أم السلم الفرعية والتي أسفرت عن مصادرة 2 طن من الخضروات والأسماك والبضائع المتنوعة، يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية. وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية سعيد بن عبدالله الشيخي أنّ فرق الرقابة نفذت حملة موسعة بحي “المنارات” لرصد المخالفات البلدية والبيع الجائل “بسطات عشوائية” حيث جرى رصد عمالة تمارس بيع الأسماك والدواجن والخضروات في بيئة سية ومخالفة للاشتراطات الصحية. وبين أن الحملة أسفر عنها مصادرة خضروات وفواكه، وتم تسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من سلامتها, بالإضافة إلى أتلاف الأسماك والدواجن والمواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, والوقوف على المخالفات واتخاذ اللازم حيالها، مع إزالة البسطات المخالفة من الشوارع الداخلية للسوق، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات.



كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تطلق حملة موسعة لمحاصرة البسطات العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.