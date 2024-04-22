شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصفة العيص".. لوحات فنية تتزين بمناظر الطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزينت شوارع وميادين محافظة العيص بمناظر جمالية على أرصفة الطرق من الأحجار والتربة المأخوذه من طبيعه المنطقه نفسها، من حجر المرو والتربة الناعمة للأحجار الحرة التي تشتهر بها محافظة العيص.يأتي ذلك ضمن استراتيجية وجهود بلدية محافظة العيص الهادفة إلى إضفاء طابع جمالي على المواقع البارزة في المحافظة، من خلال تنسيق تلك المواقع وتحسينها وتجميلها، وإبرازها بالشكل الذي يتناسب مع أهمية ومكانة المحافظة.طابع جمالي مميزوأسهمت تلك الأحجار والتربة في تجميل مدخل المحافظة الجنوبي بأشكال هندسية ذات طابع جمالي مميز، فتألقت بألوان متباينة ومختلفة تكسر وحدة اللون الموحد، لترسم خطوطًا لونية متنوعة منها الأبيض والأحمر والأسود وتدرجاته، ما يمنح أرصفة الطريق منظرًا جماليًا يتمتع بألوان زاهية، فتمنح المكان لمسات جمالية جذابة كونها متعددة الأشكال والألوان، وتعد صديقة للبيئة، ومأخوذة من الطبيعه نفسها.