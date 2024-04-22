شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة، وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، وقد تمتد إلى الباحة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (السليل).

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية. البحر الأحمر الرياح السطحي: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.