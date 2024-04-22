تراند اليوم : شاهد.. أغرب عادات الزواج في أفريقيا

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أغرب عادات الزواج في أفريقيا.

وأظهر الفيديو، العروس وهي تقبل يد زوجها داخل غرفة النوم، ثم نامت على السرير، في حضور عدد من أفراد العائلة والمعازيم.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: " وش هالعادة أستغفر الله العظيم"، وتابع مغرد: "قاعدين عندها ليه وش يبون".

وأضاف مغرد: "يقوم العريس بمحاولة إيقاظها بطرق مختلفة مثل تقبيلها أو هزها برفق، وهذه العادة تعتبر تقليدية وتهدف إلى إظهار الحب والاهتمام بين العروسين وتعزيز الروابط العائلية، كما أنها تعتبر فرصة للترفيه والضحك بين أفراد العائلة والأصدقاء المشاركين في الحفلة".