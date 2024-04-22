الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس في اليوم الحالي.

ووفقًا لتقرير المركز، يُتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على بعض مناطق نجران، جازان، عسير وقد تمتد إلى الباحة.

وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (السليل). كما ستستمر الرياح السطحية النشطة على بعض مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، مما قد يؤدي إلى انعدام جزئي في مدى الرؤية الأفقية.

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